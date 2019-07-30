Париж, 30 июля 2019, 16:05 — REGNUM
В министерстве финансов Франции заявили, что дефицит бюджета страны в июне увеличился на 18,4 млрд евро, сообщает Le Figaro.
«Совокупный дефицит за первые шесть месяцев 2019 года составил 77,3 млрд евро против 58,9 млрд евро на конец июня 2018 года», — говорится в заявлении министерства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп отметил, что дефицит госбюджета страны не должен превысить 3,2%.
Ожидается, что государственный дефицит в 2019 году составит 2,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) против 2,6% в 2018 году.
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