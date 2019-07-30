Москва, , 16:04 — REGNUM

В осеннюю сессию депутаты Госдумы продолжат работу над совершенствованием системы госзакупок. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

«Будем мы в осеннюю сессию госзакупки дальше продвигать, много интересных предложений… В рабочую группу поступило 200 предложений от депутатов, сенаторов, ведомств, регионов, научного и профессионального сообществ», — заявил Жуков.

Так, по его словам, среди этих предложений есть несколько, с которыми большинство депутатов уже согласны. Например, новый законопроект сократит количество способов закупок с существующих сегодня 11 до трех.

Останутся только конкурс, аукцион и запрос котировок, а такие способы как двухэтапный конкурс при принятии закона будут ликвидированы.

Кроме того, законопроект также сократит сроки проведения конкурса и установит единые единые правила нормирования для всех уровней заказчиков.

«Ввести универсальную стоимостную предквалификацию, то есть допускать к закупкам, свыше определенного объема когда идут закупки, только участников, которые имеют успешный опыт исполнения в объеме не менее 20% от НМЦК. Это очень сильно отсеит тех, кто ничего никогда не делал, то подают заявки по минимальной цене», — отметил Жуков.

Кроме того, законопроект также даст законодательное определение «этап контракта», которого сегодня в законе нет.

Помимо этого, банки, которые сегодня уполномочены открывать и вести специальные счета для обеспечения заявок, получат контрольные функции.

«Мы договорились, чтобы (правительство) внесло законопроект до 1 ноября», — отметил Жуков.

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