Ульсан, Южная Корея, , 16:03 — REGNUM

Грузооборот южнокорейского порта в Ульсане увеличился на 2,7%, до 100,56 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Ulsan Port Authority.

Согласно опубликованным данным, в первой половине года грузооборот жидких грузов, на которые приходится 80,9% всех грузов, составил 81,38 млн тонн, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Грузооборот генеральных грузов увеличился на 7,6%, до 19,18 млн тонн. Объем обработанных грузов увеличился на 6,5%, до 255 663 контейнеров.

Как сообщили представители компании, грузооборот генеральных грузов увеличился за счет синтетических смол, автомобилей и запчастей, однако грузооборот жидких грузов остался на прежнем месте.