Москва, , 15:51 — REGNUM

В целом на нефтяном рынке ситуация остается стабильной. Котировки нефти Brent консолидируются в узком диапазоне $64,66−61,25 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако локальный сегодняшний рост был вызван ожиданиями относительно решения ФРС США по базовой ставке. Рынки ожидают ее снижения, тем самым это может поддержать спрос на энергоносители», — пояснил эксперт.

В свою очередь? глобальные риски по-прежнему актуальны и они сдерживают рост нефти. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики, ориентируясь на прогнозы Международный валютный фонд, а также ряд рейтинговых агентств, которые говорят о снижении прогнозов мирового ВВП.

«В ближайшей перспективе ситуация на нефтяном рынке может разрешиться, но после заседания ФРС США, а также после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго. Предварительные данные по запасам опубликует API уже сегодня, 30 июля», — отметил Исмаилов.

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