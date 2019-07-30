Шэньчжэнь, Китай, , 15:49 — REGNUM

Выручка китайского технологического гиганта Huawei за I полугодие взлетела до 401,3 млрд юаней (около $58,3 млрд) при на 23,2%, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Норма чистой прибыли компании составила 8,7%. Отгрузки смартфонов компанией взлетели до 118 млн единиц за первое полугодие, что на 24% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Также наблюдается рост отгрузок планшетов, персональных компьютеров и прочей продукции.

Председатель Huawei Лян Хуа заявил, что у шэньчжэнской компании дела идут «гладко как никогда», а организация находится «на небывалом уровне». Председатель также отметил, что тем не менее перед компанией стоят серьезные вызовы, которые могут негативно повлиять на рост показателей компании в краткосрочной перспективе.

«Однако мы не сойдем с пути. Мы полностью уверены в будущем, и мы продолжим вкладываться в то, что запланировали», — заявил Лян, добавив, что компания планирует вложить 120 млрд юаней в исследования и разработки в течение 2019 года.

Отметим, что одним из самых серьезных вызовов, стоящих перед компанией, является торговая война против нее, инициированная президентом США Дональдом Трампом со всеми вытекающими санкционными неприятностями.