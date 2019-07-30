Уфа, , 15:48 — REGNUM

Мэрия Уфы приняла решение о выборе подрядчика на разработку проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Гафури, Коммунистическая, Султанова, Свердлова в Ленинском районе. Документ, подписанный главой администрации города Ульфатом Мустафиным, опубликован на портале мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно постановлению, разработку указанного проекта будет проводить ООО «Текта Про». В течение 18 месяцев проекты должны быть представлены вГлавное управление архитектуры и градостроительства Уфы. По проектам планируется провести общественное обсуждение с обязательным участием подрядчика.

Согласно данным портала kartoteka.ru, ООО «Текто Про» образовано в 2017 году, владелец компании — Станислав Гуржий. Основной сферой деятельности ООО является оптовая продажа табачных изделий, сообщает «Комерсантъ-Уфа». В компании работают трое сотрудников.