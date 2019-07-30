Москва, , 15:48 — REGNUM

Годовой темп прироста промышленного производства в июне 2019 года ускорился до 3,3%. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Основной вклад в прирост выпуска внесли обрабатывающие производства. Причём наибольший вклад в эту положительную динамку внесла продукция машиностроения. В то же время вклад добычи полезных ископаемых уменьшился, следует из опубликованного анализа.

«В помесячном сопоставлении с исключением сезонности промышленное производство выросло», — отмечено в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционная активность в России остаётся неустойчивой.

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