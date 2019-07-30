Цзинань, Китай, , 15:37 — REGNUM

ВРП восточной китайской провинции Шаньдун вырос на 5,4% за первую половину 2019 года, достигнув отметки 4,18 трлн юаней ($607,2 млрд), сообщили в местном бюро статистики, передает 30 июля агентство Синьхуа.

Цзинань (cc) Song Hongxiao

Розничные продажи в провинции достигли 1,68 трлн юаней, что на 7,1% выше, чем за тот же период годом ранее. Внешняя торговля подросла на 9,2% до 971,5 млрд юаней, что на 5,3 процентных пункта выше, чем выросла внешняя торговля Китая в целом за тот же период.

Особый рост наблюдается в высокотехнологическом секторе промышленности, включая «умные» потребительские устройства, электронику, биомедицину и так далее. В частности, добавленная стоимость в сфере «умных» потребительских устройств выросла на 22,9%.

Располагаемый доход на душу населения провинции Шаньдун составил 16 159 юаней за первую половину 2019 года, что на 8% выше в годовом исчислении за тот же период. Как сообщало ИА REGNUM, ВРП провинции Чжэцзян на востоке Китая взлетел на 7,1% за первое полугодие.

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