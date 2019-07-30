Москва, , 15:47 — REGNUM

Внутренний валовый продует (ВВП) России должен ускориться в третьем квартале 2019 года благодаря реализации нацпроектов. Соответствующий прогноз содержится в специальном исследовании, опубликованном на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Динамика индикаторов инвестиционной активности также оставалась неустойчивой. По оценкам Банка России, во втором квартале 2019 годовой темп прироста ВВП возрос до 0,5−1%. В третьем квартале 2019 года по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций прирост ВВП ускорится до 0,8−1,3%», — сказано в отчёте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ признал: темпы роста экономики России оказались ниже ожидаемых.

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