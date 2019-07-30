Элиста, , 15:24 — REGNUM

В столице Калмыкии городе Элисте с 1 августа увеличится тариф на проезд в общественном автотранспорте, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию региональной службы по тарифам, опубликованную 30 июля. Рост тарифа объяснили увеличением затрат перевозчиков на зарплаты, ГСМ и топливо, а также введением онлайн касс, что потребовало дополнительных затрат. Проезд в муниципальном транспорте будет стоить 12 рублей, в коммерческом — 15 рублей за поездку.

«Приказом региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 30.07.2019 г. № 63-п/тр установлен предельный максимальный регулируемый тариф на проезд одного пассажира по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильными транспортными средствами малого класса в г. Элиста — 15 руб. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2019 года», — говорится в документе.

Отметим, что в последний раз стоимость проезда повышалась в апреле 2013 года — до 10 рублей в муниципальном транспорте и до 12 в коммерческом. До сих пор стоимость проезда в транспорте в Элисте оставалась самой низкой среди столиц регионов ЮФО.