Элиста, 30 июля 2019, 15:24 — REGNUM
В столице Калмыкии городе Элисте с 1 августа увеличится тариф на проезд в общественном автотранспорте, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию региональной службы по тарифам, опубликованную 30 июля. Рост тарифа объяснили увеличением затрат перевозчиков на зарплаты, ГСМ и топливо, а также введением онлайн касс, что потребовало дополнительных затрат. Проезд в муниципальном транспорте будет стоить 12 рублей, в коммерческом — 15 рублей за поездку.
«Приказом региональной службы по тарифам Республики Калмыкия
Отметим, что в последний раз стоимость проезда повышалась в апреле 2013 года — до 10 рублей в муниципальном транспорте и до 12 в коммерческом. До сих пор стоимость проезда в транспорте в Элисте оставалась самой низкой среди столиц регионов ЮФО.