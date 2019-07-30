Москва, , 15:17 — REGNUM

Челябинский радиозавод «Полёт» (входит в концерн «Вега» Росэлектроники) запускает серийное производство комплексов, предназначенных для безопасного управления посадкой самолетов с земли. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что комплекс будет выполнен на базе новой радиолокационной системы и предназначаться для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов. Вместе с тем он позволит контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа.

«Старт серийного производства запланирован в третьем квартале 2020 года», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Ранее Ростехе сообщали о прохождении сертификации нового аэродромного комплекса СП-2010, предназначенного для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. Он стал первым в мире, не требующим уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период.

Челябинский радиозавод «Полёт» — одно из ведущих предприятий России по разработке и серийному производству наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования, применяемого для управления воздушным движением в гражданской авиации, воздушно-космических силах. Входит в концерн радиостроения «Вега» с 2004 года.

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