Тбилиси, , 15:15 — REGNUM

Ослабление курса грузинской национальной валюты по отношению к доллару вызвано снижением туристического потока в Грузию. Об этом 30 июля журналистам заявил глава Национального банка страны Коба Гвенетадзе.

По его словам, Грузия переживает внешний шок, который сильно отражается на курсе лари. «Это очень болезненный процесс. Я абсолютно понимаю всех, кто переживает это влияние», — отметил глава финансового регулятора.

Он считает, что выходом из сложившегося положения может стать дедоларизация экономики. По мнению Гвенетадзе, обменный курс лари в ближайшее время должен стабилизироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июля российские авиакомпании приостановили прямое авиасообщение с Грузией. Эта мера была принята после начала антироссийских акций протеста в Тбилиси.

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