Благовещенск, 30 июля 2019, 15:11 — REGNUM
Отличники и «хорошисты» школ Амурской области после выпуска стремятся поступить в колледжи и получить рабочую профессию. На некоторые направления обучения в средних профессиональных организациях пройти конкурсный отбор сложнее, чем в вузах. На одно место претендуют по семь человек, имеющие в аттестатах одни «пятерки» и «четверки»., сообщается на официальном портале Правительства Амурской области.
Выпускница 9 класса из Белогорска Дарья Лудченко подала документы на поступление в Благовещенский политехнический колледж. Свою профессиональную жизнь она хочет связать со строительной сферой, поэтому выбор специальности очевиден — «Маркшрейдерское дело».
У уроженки Селемджинского района Дарьи Уянчи, которая в этом году окончила 11 классов, в аттестате всего три «четверки». Выбор Благовещенкого политехнического колледжа и специальности «Прикладная геодезия» обусловлен нежеланием работать в офисе.
В списке популярных рабочих профессий среди абитуриентов Амурской области также числятся «Открытие горные работы», «Геодезия», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация автодорог и аэродромов».
К слову, в этом году бесплатно поступить в колледжи Амурской области и освоить одну из 100 специальностей и профессий смогут свыше 3400 выпускников.
Ввиду востребованности среди амурских абитуриентов рабочих специальностей в организациях среднего профессионального образования с 1 сентября начнут работу четыре новых направления подготовки: «Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Автоматика и электрика», «Сварочное производство» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».