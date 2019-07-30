Благовещенск, , 15:11 — REGNUM

Отличники и «хорошисты» школ Амурской области после выпуска стремятся поступить в колледжи и получить рабочую профессию. На некоторые направления обучения в средних профессиональных организациях пройти конкурсный отбор сложнее, чем в вузах. На одно место претендуют по семь человек, имеющие в аттестатах одни «пятерки» и «четверки»., сообщается на официальном портале Правительства Амурской области.

Выпускница 9 класса из Белогорска Дарья Лудченко подала документы на поступление в Благовещенский политехнический колледж. Свою профессиональную жизнь она хочет связать со строительной сферой, поэтому выбор специальности очевиден — «Маркшрейдерское дело».

«Средний балл моего аттестата — 4,5. Конечно, можно было бы продолжить обучение в старших классах и потом поступить в вуз, но я решила не ждать так долго. В планах поскорее встать на ноги, получить рабочую специальность, которые сейчас на вес золота, и начать зарабатывать, — рассказала журналистам Дарья Лудченко, — Направление обучения мне помог выбрать мой брат, который работает в строительной сфере. Маркшрейдерское дело — это то, что сейчас престижно и хорошо оплачивается».

У уроженки Селемджинского района Дарьи Уянчи, которая в этом году окончила 11 классов, в аттестате всего три «четверки». Выбор Благовещенкого политехнического колледжа и специальности «Прикладная геодезия» обусловлен нежеланием работать в офисе.

«Работа в офисе не для меня. Поэтому обучение в вузах я даже не рассматривала, — рассказала выпускница, — Поскольку у меня за плечами 11 классов, для меня срок обучения составит два года. За это время я освою все необходимые практические навыки, после чего вернусь на свою малую Родину. У нас тут как раз неподалеку действует золотодобывающее предприятие. Планирую устроиться там».

В списке популярных рабочих профессий среди абитуриентов Амурской области также числятся «Открытие горные работы», «Геодезия», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация автодорог и аэродромов».

К слову, в этом году бесплатно поступить в колледжи Амурской области и освоить одну из 100 специальностей и профессий смогут свыше 3400 выпускников.

Ввиду востребованности среди амурских абитуриентов рабочих специальностей в организациях среднего профессионального образования с 1 сентября начнут работу четыре новых направления подготовки: «Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Автоматика и электрика», «Сварочное производство» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».