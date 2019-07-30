Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM

В Екатеринбурге четыре здания по улице Декабристов, которые являются объектами культурного наследия переданы АО «Ледовая арена». Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заключительном заседании весенней сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава МУГИСО пояснил депутатам, что все четыре здания находятся в ненадлежащем состоянии и будут приведены в порядок за счёт инвестора. В свою очередь представители АО «Ледовая арена» сообщили, что намерены использовать здания для размещения в них объектов спортивной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Законодательного собрания приняли решение о передаче недостроенной телебашни и территории вокруг неё АО «Ледовая арена». Впоследствии телебашня была снесена, а на её месте планируется построить ледовый дворец спорта для домашних матчей ХК «Автомобилист».

Напомним, что 60% акций АО «Ледовая арена» принадлежат структурам Уральского горнометаллургического комбината (УГМК), остальные — правительству Свердловской области.