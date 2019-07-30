Цхинвал, , 14:56 — REGNUM

Южная Осетия отправит в Россию на экспорт три новых сорта вин, выпущенных на винодельческом предприятии республики, сообщает ИА «Рес».

Вино производит предприятие «Иронсан». Как заявил глава предприятия Алексей Цапаев, появились новые сорта «Шардоне» белое полусладкое, «Каберне» красное сухое и «Шираз» красное полусладкое. Цапаев отметил, что груз с новой продукцией отпраится в Россию в начале августа.

Напомним, предприятие «Иронсан» было открыто в 2018 г. Первая экспортная партия в Россию в количестве 14 тыс. бутылок была отправлена в начале февраля. В июле предприятие в три раза увеличило экспортную партию вина в Россию.

Глава «Иронсан» отметил, что предприятие готовится к выпуску коньячных изделий. В данный момент завод работает на привозном материале из Краснодарского края и Крыма, но постепенно планирует перейти на собственное сырье. Для этого в Цхинвальском районе республики высажено 10 гектаров виноградников, и еще 30 гектаров планируют высадить в этом году.