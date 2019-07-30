Москва, 30 июля 2019, 14:56 — REGNUM
Количество бедных в России растет вслед за падением доходов населения. За первое полугодие граждане обеднели на 1,3%. Таким образом, падение доходов с 2014 года составило почти 10%. При этом количество граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за первые три месяца 2019 года выросло на 0,4% до 14,3%. Фактически это седьмая часть населения России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Переломить же тенденцию возможно только в случае структурных экономических реформ, в следствие которых начнут расти доходы населения. Однако и этот процесс выхода граждан из бедности будет сложен. Виной этому является ЦБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 1 квартале 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн человек, что на 2,4% больше, чем в 1 квартале 2018 года.
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