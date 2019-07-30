Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM

Вместо того, чтобы поставить своей целью снижение неравенства в доходах, государство продолжает помогать элитам сохранять их уровень потребления, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июля, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя данные Росстата о росте числа бедных в России.

Борис Ефимов. В ресторане Союз труда и капитала. 1964

Как сообщалось ранее, по официальным данным статистиков число бедных граждан в стране за год увеличилось на полмиллиона человек — с 20,4 до 20,9 миллиона. Прирост объясняется тем, что прожиточный минимум увеличивается не соразмерно инфляции, а быстрее, отметили статистики.

«Как государство должно считать, чтобы реально понимать, сколько в стране бедных граждан — это очень сложный вопрос. Установление такой нормы — дело непростое. Тут можно было бы не изобретать велосипед и принять западные наработки, но тогда доля бедных выросла бы в разы.

Вопрос том, чего государство хочет добиться. Первый вариант — выравнивание неравенства в доходах: в стране, мол, тяжело, но тяжело всем. Для этого нужно было бы перераспределение доходов, в том числе методом введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Второй вариант — с экономикой у нас плохо, но элите мы обязаны сохранить приемлемый уровень потребления. К сожалению, мы идем именно по этому пути. Росстат вынужден констатировать рост числа бедных, но списки Forbes показывают, что богатые богатеют. Если государство нацелено на кормление элит, то все остальное — это лишь манипуляции с подсчетами», — отметил Алексей Третьяков.