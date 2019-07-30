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Микроволновый датчик для определения температуры головного мозга планируют разработать российские специалисты. Прибор позволит визуализировать температуру головного мозга для профилактики и лечения инсульта, сообщает 30 июля пресс-служба Российской венчурной компании.

Устройство станет первым в мире портативным изделием, которое использует технологию пассивной микроволновой радиотермометрии для измерения температуры внутренних тканей головного мозга.

«Микроволновый датчик РТМ-Brain планируется разработать к концу 2020 года. Полагаю, что в течение 2−3 лет он не будет иметь аналогов в мире», — сообщил генеральный директор компании «РТМ Диагностика» Владимир Нижнев.

Он добавил, что первыми потенциальными заказчиками датчика станут российские производители аппаратов для краниоцеребральной гипотермии головного мозга и реанимационные отделения, а в будущем устройство найдёт применение в отделениях неврологии, травматологии и ортопедии, реабилитационных центрах.

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