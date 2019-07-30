Нанкин, Китай, , 14:44 — REGNUM

Провинция Цзянсу на востоке Китая продолжила оставаться самым популярным местом в Поднебесной для иностранных инвестиций в первой половине 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Использование иностранных инвестиций в провинции достигло $15,25 млрд, что является наиболее высоким показателем среди всех регионов КНР уровня провинций, сообщили в местном департаменте коммерции. Иностранные инвестиции выросли на 0,2% в годовом исчислении за указанный период.

С начала 2019 года власти Цзянсу занимались улучшением климата для местного бизнеса с целью привлечения еще большего числа инвестиций. Инвестиции в стратегические новые отрасли вроде биотехнологий, новой фармацевтики и производства высококлассного программного обеспечения выросли на 132,1%, 58,4% и 41,8% соответственно.

При этом, в регионе наблюдается быстрый рост инвестиций из Евросоюза, Японии и Южной Кореи. Инвестиции из Германии, Великобритании, Южной Кореи и Японии взлетели на 23,3%, 99,9%, 63,5% и 25,3% соответственно, сообщили в департаменте.

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