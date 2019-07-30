Москва, , 14:37 — REGNUM

Упрощённый порядок совершения сделки с недвижимостью может сыграть на руку мошенникам. Гражданам стоит быть предельно внимательными при заключении сделки, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Упрощенный порядок сделок с недвижимостью в России предполагает, что нотариальное заверение не требуется, если договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, в случае если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

Это существенно упрощает и ускоряет процесс оформления сделок с недвижимостью, особенно в случаях, когда участниками сделки являются родственники», — отметил эксперт.

С другой стороны, нельзя исключать того, что данные изменения будут использованы разного рода мошенниками для преступлений, связанных с куплей-продажей недвижимости. При нотариальном заверении ответственность за сверку подписей и удостоверение личностей лежит на нотариусе и осуществляется на профессиональном уровне.

«Если же договор заключается в простой письменной форме без участия нотариуса, нельзя исключить, что какие-то подписи будут подделаны с целью отчуждения имущества у его законных владельцев», — считает Вакуленко.

Как сообщает ИА REGNUM, 31 июля 2019 вступает в силу закон о государственной регистрации недвижимости. Теперь простая письменная форма договора, без удостоверения нотариусом, разрешена при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности.

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