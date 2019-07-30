Калуга, , 14:33 — REGNUM

В Калужской области за шесть месяцев 2019 года объем промышленного производства составил 406,7 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили 30 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития региона.

Новое оборудование на производстве железнодорожной техники Rempm.ru

В первом полугодии текущего года в регионе было произведено железнодорожной техники больше — на 40,8%, машин и оборудования — на 19,5%, химических веществ — на 18,5%, пищевых продуктов — на 14,8%, лекарственных средств — на 12,6%. Также в более чем 2,6 раза увеличилось производство нефтепродуктов. Оборот малых промышленных предприятий составил порядка 24,9 млрд рублей, что выше показателя 2018 года на 0,2%. Аграрии произвели продукции более чем на 12%, рост производства молока составил свыше 18%.

За шесть месяцев 2019 года в Калужской области на 3,4% увеличился товарооборот, а за первый квартал в 1,7 раза выросли инвестиции в основной капитал.