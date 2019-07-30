Москва, 30 июля 2019, 14:21 — REGNUM
Росстат уверяет, что рост числа жителей России, живущих за чертой бедности, вызван не фактическим снижением доходов граждан, а опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. То есть хуже люди жить не стали, а во всём виноват поднятый прожиточный минимум, и теперь еще полмиллиона граждан РФ оказались в категории бедных, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Медианное значение (цифра, выше и ниже которой зарабатывает равное количество трудящихся), будет равно 34,3 тыс. рублей. А вот модальное значение, то есть та зарплата, которую получает наибольшее число наших граждан, равно 23,5 тыс. рублей. И это значение куда более точно отражает реальное положение дел с доходами населения.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 1-м квартале 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн человек, что на 2,4% больше, чем в 1-м квартале 2018 года. В процентном отношении доля бедного населения в 1-м квартале текущего года возросла с 13,9% до 14,3% от всего населения России.
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