Москва, , 14:21 — REGNUM

Росстат уверяет, что рост числа жителей России, живущих за чертой бедности, вызван не фактическим снижением доходов граждан, а опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. То есть хуже люди жить не стали, а во всём виноват поднятый прожиточный минимум, и теперь еще полмиллиона граждан РФ оказались в категории бедных, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«В этой связи хотелось бы напомнить, что Росстат традиционно подсчитывает средний доход, используя расчеты по среднему арифметическому уровню, что в принципе не является корректным. Так, по среднему арифметическому средняя зарплата наших граждан равна 47,7 тыс. рублей. Любой эксперт пояснит, что куда более точные результаты будут получены, если использовать расчеты по медианному или модальному значению», — пояснил эксперт.

Медианное значение (цифра, выше и ниже которой зарабатывает равное количество трудящихся), будет равно 34,3 тыс. рублей. А вот модальное значение, то есть та зарплата, которую получает наибольшее число наших граждан, равно 23,5 тыс. рублей. И это значение куда более точно отражает реальное положение дел с доходами населения.

«Еще одним немаловажным фактором является то, что в структуре доходов наиболее бедной части населения значительную долю составляют разного рода социальные выплаты, что свидетельствует о том, что реальные зарплаты находятся на еще более низком уровне, и лишь благодаря социальной помощи немалая часть российских граждан имеет доход, превышающий прожиточный минимум», — считает Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 1-м квартале 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн человек, что на 2,4% больше, чем в 1-м квартале 2018 года. В процентном отношении доля бедного населения в 1-м квартале текущего года возросла с 13,9% до 14,3% от всего населения России.

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