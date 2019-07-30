Барнаул, , 14:17 — REGNUM

В 2020 году федеральное софинансирование госпрограммы в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью, в который вошли 13 регионов, составит 7 млрд рублей. Об этом 30 июля заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все 13 регионов получат в 2020 году 7 млрд рублей (софинансирования по программе социального контакта)»,‎ — заявил Топилин во время рабочей поездки в Алтайский край.

Что касается Алтайского края, то в следующем году регион получит более 250 млн рублей на софинансирование данного проекта, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект по снижению уровня бедности стартовал в России в 2019 году. Изначально он был запущен в восьми регионах страны: это Кабардино-Балкария, Томская, Новгородская области, Приморский край, Ивановская область, Нижегородская, Липецкая области и Татария. Позже к этому списку присоединились Коми, Тува, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

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