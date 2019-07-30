Сеул, , 14:04 — REGNUM

Власти США ввели антидемпинговые пошлины на поставку нефтепроводов из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители министерства торговли США приняли решение о наложении антидемпинговых пошлин в размере 38,87% на продукцию компании Nexteel и пошлин в размере 22,7% на продукцию компании SeAH Steel. Для других компаний антидемпинговые пошлины установлены в размере 29,89%.

Известно, что в 2018 году антидемпинговые пошлины для компаний Nexteel и SeAH Steel были установлены на уровне 18,77% и 14,39% соотвественно, однако в этом году размер пошлин был увеличен в 1,6 — 2,1 раза.

В 2018 году Южная Корея экспортировала в США нефтепроводы на общую сумму $350 млн.