Москва, , 13:56 — REGNUM

Судя по сообщению в Фейсбуке Ильи Зотова, автора предложения о заблокировке ресурса BlaBlaCar, о том, что ему поступают угрозы, владельцы большого количества предприятий воспринимают риск блокировки ресурсов, принимающих заказы, как вполне реальный, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«По подсчётам самого Зотова, таких ресурсов 229, а это означает, что далеко не весь бизнес перевозчиков и агрегаторов — крупный, и предприниматели могут найтись горячие и конкретные. Как уточняет Зотов, являющийся председателем «Общероссийского объединения пассажиров», блокировать следует сайты, где пассажир может зарегистрироваться для поездки на автомобиле, но в итоге попасть в автобус.

При этом на нелегальные по его утверждению приходится треть перевозок, которые осуществляют 900 тыс. межрегиональных автобусов», — пояснил эксперт.

Агрегаторы проверять комплектность документов у 3,5 тыс. перевозчиков, разумеется, не хотят, с их точки зрения — это ненужные издержки, и проверять, куда сажает пассажира перевозчик должны правоохранительные органы.

Однако, если сравнить объём работы, необходимый для блокирования 229 ресурсов и для проверки 3,5 тыс. перевозчиков (и 900 тысяч транспортных средств), то можно понять тревогу агрегаторов — велика вероятность, что Госдума предпочтёт «нагрузить» обязанностью по проверке именно их.

«В этой ситуации и перевозчикам, и агрегаторам помогли бы лоббисты — ассоциации, которые отстаивали бы их интересы и брали на себя контроль качества. Вообще — пока хайтек и онлайн занимали небольшую нишу, они не привлекали к себе особенного внимания и развивались, откладывая многие вопросы на будущее. В том числе создание ассоциаций и найм лоббистов», — считает эксперт.

Сейчас, когда хайтек стал влиять на жизнь каждого обывателя, дня не проходит без новости о том, что депутаты выясняют, не пора ли кого-нибудь закрыть, кого-нибудь — ограничить, а кого-нибудь внести в списки.

Причём, по его словам, очевидно, что решают судьбу хайтека очень пожилые люди, которые часто предпочтут охладить темпы роста новой индустрии ради безопасности и снижения рисков.

«Отсюда следует, что в ближайшее время у компаний новой экономики возникнет спрос на лоббистов, а знакомые лица владельцев и руководителей стартапов обнаружатся среди депутатов и сенаторов. Новая экономика становится слишком большой, чтобы укрыться в параллельной вселенной», — высказал сове мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов могут попасть в чёрный список сайтов, создать который предлагает Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

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