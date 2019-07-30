Москва, 30 июля 2019, 13:56 — REGNUM
Судя по сообщению в Фейсбуке Ильи Зотова, автора предложения о заблокировке ресурса BlaBlaCar, о том, что ему поступают угрозы, владельцы большого количества предприятий воспринимают риск блокировки ресурсов, принимающих заказы, как вполне реальный, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.
Агрегаторы проверять комплектность документов у 3,5 тыс. перевозчиков, разумеется, не хотят, с их точки зрения — это ненужные издержки, и проверять, куда сажает пассажира перевозчик должны правоохранительные органы.
Однако, если сравнить объём работы, необходимый для блокирования 229 ресурсов и для проверки 3,5 тыс. перевозчиков (и 900 тысяч транспортных средств), то можно понять тревогу агрегаторов — велика вероятность, что Госдума предпочтёт «нагрузить» обязанностью по проверке именно их.
Сейчас, когда хайтек стал влиять на жизнь каждого обывателя, дня не проходит без новости о том, что депутаты выясняют, не пора ли кого-нибудь закрыть, кого-нибудь — ограничить, а кого-нибудь внести в списки.
Причём, по его словам, очевидно, что решают судьбу хайтека очень пожилые люди, которые часто предпочтут охладить темпы роста новой индустрии ради безопасности и снижения рисков.
Как сообщало ИА REGNUM, сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов могут попасть в чёрный список сайтов, создать который предлагает Общероссийское объединение пассажиров (ООП).
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