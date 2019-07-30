Ижевск, , 13:52 — REGNUM

Все жители Удмуртии в рамках национального проекта «Здравоохранение» примут участие в диспансеризации. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По итогам проведенных медицинских осмотров каждый житель республики будет отнесен к определенной группе здоровья. В случае выявления хронических заболеваний состояние пациентов будут постоянно контролировать, приглашая на медосмотры несколько раз в год.

В течение первого полугодия 2019 года диспансеризацию прошли 50% от отдельных категорий граждан, половина была направлена на дальнейшее обследование для уточнения диагноза.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта Удмуртии до 2021 года получит 3 млрд рублей. 2019 год в республике объявлен Годом здравоохранения.

На эти средства будет переоборудован республиканский онкодиспансер, а также сосудистые центры.