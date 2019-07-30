Архангельск, , 13:51 — REGNUM

Проблему стабильно увеличивающегося количества коммунальных отходов смогут решить только новые технологии, пишет издание Infox. На фоне растущего потребления и пропорционально нарастающего объёма мусора традиционные подходы к его утилизации уже не работают должным образом. Мировая практика знает несколько современных рецептов — от уничтожения мусора в облаке плазмы до его временного хранения в экотехнопарках.

Как напоминает издание, первая плазменная установка по сжиганию отходов может заработать в Московской области уже в начале следующего года. На выходе из реактора с рабочей температурой в 1700 градусов от огромного объема отходов останется горстка химически пассивного пепла.

Другая инициатива, теперь уже московских властей — привлечение к сбору и сортировке отходов самих москвичей. Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова предложила оплачивать проезд в метро Москвы пластиковыми бутылками — по образцу римского метрополитена. Пилотный проект собираются отработать на паре станций и, если он покажет свою эффективность, внедрят в более широкую практику.

Однако это лишь частные случаи. Чтобы справиться с мусорным кризисом в масштабах всей страны, отмечает издание, России понадобится что-то более крупное и производительное. Существующие свалки уже практически исчерпали свои емкости, а их еще предстоит рекультивировать — то есть обезопасить население от негативных последствий стихийного разложения мусора, изолировать от окружающей среды, просто облагородить территорию. Еще тяжелее обстоит дело с незаконными свалками — единственным способом их устранения сегодня является простой перенос отходов на действующие легальные полигоны, которые и без того переполнены.

Как полагает Infox, решение может быть найдено в комплексной переработке отходов с извлечением из них максимального количества полезных веществ (стекло, металл, бумага, пластик), пригодных для вторичного использования. К примеру, уже существует аппаратура, которая может разделить пленку на девять категорий, отличить полипропилен от полиэтилена и ПЭТ и так далее. Однако встает другой вопрос — кто и куда будет это забирать? На данный момент индустрия переработки отходов в России развита слабо. Кроме того, переработка сложна еще и тем, что исходный материал неоднороден, ведь морфология мусора в каждом регионе своя — где-то больше процент металла, где-то превалирует бумага. Таким образом, сортировка отходов должна быть выстроена в каждом регионе с учетом особенностей морфологии мусора, и на постройку технологических мощностей таких заводов уйдут годы.

Сжигание отходов требует постоянного мониторинга выхлопных газов и больших экономических затрат, ведь мусоросжигательный завод по своей структуре представляет практически мини-сталелитейный цех с оборудованием для чистки и утилизации. Поэтому, пишет infox, единственным решением, которое можно воплотить достаточно быстро и экологично в сложившихся условиях являются экотехнопарки. Пока перерабатывать отходы сложно или дорого, ТКО можно запаковать и разместить на временное хранение.

Экотехнопарки планируются как предприятия полного цикла, забирающие мусор у коммунального хозяйства и выдающие отсортированное вторсырье и тщательно упакованные «хвосты», переработку которых можно на некоторое время отложить. Поступающие на эти объекты отходы проходят тщательный радиометрический контроль. Если безопасность груза подтверждена, его высыпают в шредер — огромный измельчитель, перемалывают и сортируют в специальных устройствах. То, что удалось отделить, оправляют на переработку, а остатки фасуют в брикеты, обматывают пленкой и отправляют на площадку хранения. Впоследствии даже эти расфасованные отходы можно использовать, например, для выработки тепла и электроэнергии.

Именно по такому принципу начнут работать экотехнопарки, которые планируется разместить в Калужской и Архангельской областях. Со временем они могут стать точками роста местной промышленности, обеспечивая теплом и энергией, например, тепличные комплексы или какие-то производства.

«Сейчас сама идея появления экотехнопарков вызывает у населения много вопросов и даже протестов. Виной всему — недостаток информации и отсутствие действующих примеров, ведь технология в масштабах страны совершенно новая. А у всех инноваций на начальных этапах внедрения всегда находятся свои противники, которые просто не понимают тонкостей новых технологий», — пишет Infox.