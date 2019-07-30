Симферополь, , 13:50 — REGNUM

Чтобы увеличить темпы газификации Крыма, местные власти планируют внедрить на полуострове рассрочку при строительстве газопроводов. Об этом 30 июля на заседании правительства РК сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

«Там, где уличные газопроводы уже проведены, «Крымгазсети» могут предоставить рассрочку — 50% платы в течение 11 дней со дня подписания договора о присоединении, 50% после акта подключения. Между этими этапами где-то девять месяцев, но до года «Крымгазсети» будет давать рассрочку на техприсоединение», — отметил Белик.

По его словам, новую практику начнут применять с сентября. Общая стоимость таких мер поддержки может стоить бюджету от 150 до 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты крымчан на подключение к газовым сетям на сегодняшний день составляют около 130 тысяч рублей.

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