30 июля 2019 | Время чтения 15 мин

Вклад металлургии в ВВП Узбекистана составляет 7,6%, объем экспорта металлов – 8,2% от общего объема экспортных поставок. Кроме того, отрасль оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики. В целом, отрасль представлена производством проката черных металлов, цветных и драгоценных металлов.

Абу-Али Ниязматов, , 13:49 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ «О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан», а с 1 июля 2019 года в республике введен порядок, при котором отечественным производителям даны беспрецедентные, по сравнению со старыми национальными нормами, возможности развивать эту сферу металлургической отрасли.

Узбекистан

В частности, имеющие лицензию на производство ювелирных изделий, могут теперь самостоятельно осуществлять опробование и проставление на производимые ювелирные изделия оттисков знака пробы, самостоятельно продавать свою продукцию, а также скупать у населения лом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Ранее, такие действия подпадали под соответствующие статьи Уголовного и Административного Кодексов Узбекистана.

Со стороны государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности, производителям ювелирной продукции уже осуществляется компенсация на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков, выданным для закупа драгоценных металлов.

Также производителям ювелирных изделий, согласно указу Мирзиёева, предоставляется право покупать у Навоийского ГМК и Алмалыкского ГМК драгоценные металлы в виде мерных пластин и гранул весом от 5 граммов и выше исходя из цены утреннего фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов.

Производство ювелирных изделий является одной из сфер металлургической отрасли — одной из ведущих отраслей экономики республики.

На сегодняшний день, вклад металлургии в ВВП Узбекистана составляет 7,6%, объем экспорта металлов — 8,2% от общего объема экспортных поставок. Кроме того, отрасль оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли экономики.

В целом отрасль представлена производством проката черных металлов, цветных и драгоценных металлов.

Планы и проблемы

Создание ювелирной отрасли позволяет рассматривать производство продукции с высокой добавленной стоимостью на основе имеющегося сырья — драгоценных металлов. Предусматривается, что это позволит сократить сырьевой экспорт драгоценных металлов. Реализация мер предусматривает создание производственно-технических центров ювелирного производства в Самаркандской, Андижанской, Бухарской, Ферганской, Хорезмской областях, а также ювелирных предприятий с участием иностранных инвестиций. Расширение ассортимента ювелирной и художественной продукции из драгоценных металлов — вовлечение в производство для изготовления ювелирных изделий имеющихся природных самоцветов, присутствующих на непромышленных проявлениях.

Металлургическая отрасль Узбекистана развивается в общемировой системе хозяйственных связей и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой металлургии в целом.

Как от фактора цен международных рынков на металлургическое сырье и продукции металлопроката черных металлов, так и состояния цен на международном рынке цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, а также стоимости горного, горно-транспортного и металлургического оборудования.

В соответствии с этим, при развитии металлургической промышленности учитываются меры по энергоэффективности и экологии, обеспечению снижения потребления энергетических ресурсов и сокращению объема выбросов парниковых газов, снижению себестоимости производства, сокращению импортной составляющей.

Приоритетные направления развития отрасли:

В среднесрочной перспективе (2019−2025 гг.)

1. Разработка и внедрение инновационных технологий получения свинцово-кальциевых, свинцово-никелевых и других видов сплавов (с использованием редкоземельных металлов) на базе местных сырьевых ресурсов для развития автомобильной промышленности, производства редкоземельной продукции и развития ее сырьевой базы.

2. Создание ювелирной отрасли позволяет рассматривать производство продукции с высокой добавленной стоимостью на основе имеющегося сырья — драгоценных металлов. Предусматривается, что это позволит сократить сырьевой экспорт драгоценных металлов. Реализация мер предусматривает создание производственно-технических центров ювелирного производства в Самаркандской, Андижанской, Бухарской, Ферганской, Хорезмской областях, а также ювелирных предприятий с участием иностранных инвестиций. Расширение ассортимента ювелирной и художественной продукции из драгоценных металлов — вовлечение в производство для изготовления ювелирных изделий имеющихся природных самоцветов, присутствующих на непромышленных проявлениях.

3. Разработка новых технологий переработки извлечения попутных металлов как при первичном производстве и обогащении, так и из техногенного вторичного сырья, позволяющих извлечь ценные компоненты в товарный продукт, создание новых технологий и производств.

4. Кооперация с зарубежными компаниями по их совместной разработке, разработке месторождений и производству цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, что позволит улучшить структуру товарной продукции цветной металлургии, повысить ее конкурентоспособность и адекватность требованиям рынка.

В долгосрочной перспективе (до 2030 г.)

5. Разработка новых технологий — переработки и извлечения попутных металлов как при первичном производстве и обогащении, так и из техногенного вторичного сырья, позволяющих извлечь ценные компоненты в товарный продукт, создание новых технологий и производств.

6. Проведение исследований, разработка новых технологий по комплексной переработке (возможно малотоннажных) минерального сырья месторождений (как редкоземельных, так и олова, никеля, вольфрама, молибдена), организация производства этих металлов и промышленное освоение производства активированного угля.

7. Проведение исследований, разработка приоритетных технологий по получению порошковых металлов и обработке цветных металлов, производство нержавеющей стали и получение из нее сортового проката.

Также целесообразно рассмотрение создания специализированных производств (предприятий) по вовлечению в промышленное производство минеральных гидроресурсов (пластовых вод, минерализованных вод, рапы) с извлечением из них солей редкоземельных металлов и производством чистой питьевой воды.

Увеличение доли продукции высоких переделов на основе цветных металлов в общем спросе на отечественном рынке.

8. Проведение исследований, разработка новых технологий по комплексной переработке (возможно малотоннажных) минерального сырья месторождений (как редкоземельных, так и олова, никеля, вольфрама, молибдена) и организация производства этих металлов.

9. Разработка и внедрение инновационных технологий получения свинцово-кальциевых, свинцово-никелевых и других видов сплавов (с использованием редкоземельных металлов) на базе местных сырьевых ресурсов для развития автомобильной промышленности, производства редкоземельной продукции и развития ее сырьевой базы.

10. Активное использование механизма государственно-частного партнерства для создания новых и модернизации действующих производств, организации финансирования строительства новых объектов на основе проектного финансирования.

11. Активизация работ геологоразведки по поиску новых месторождений современными методам, с привлечением профильных геологоразведочных компаний, обладающих современными технологиями геологоразведки цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.

Использование и внедрение современных мировых достижений позволит улучшить структуру товарной продукции цветной металлургии, повысить ее конкурентоспособность и адекватность требованиям рынка.

Черная металлургия

Черная металлургия Узбекистана развивается в общемировой системе хозяйственных связей и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой металлургии в целом: как от фактора цен международных рынков на металлургическое (ничего, что плагиат? Написано также, как про мет отрасль в целом) сырьеи продукцию металлопроката черных металлов, так и состояния ценна международном рынке цветных, драгоценных и редкоземельных металлов, а также стоимости горно-транспортного и металлургического оборудования.

В черной металлургии функционируют более 50 хозяйствующих субъектов, имеющих собственные литейные производства (количество печей 63), с объемом производства по литью больше 1,2 млн тонн.

В настоящее время около 94% от всего объема литья направляетсяна производство металлопроката, используемого преимущественнов строительной индустрии. Загрузка мощностей по производству металлопроката превышает 95%.

При этом в продукции черной металлургии отсутствует продукция высоких переделов — метизы, ленты стальные, калибровочные проволоки и производство холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями.

Неравномерность образования и сбора лома по регионам страны, а также значительная волатильность заготовки лома от своевременного вывода и ремонта основных средств, ценовых и других рыночных факторов создают дополнительные риски в обеспечении ломом черной металлургии.

Это требует покрытия дефицита за счет импорта или активного развития производства добычи и переработки собственного минерального сырья.

Особенностью текущего состояния металлургии черных металлов является то, что она не имеет собственной устойчивой минерально-сырьевой базы. Этим объясняется импорт железорудного сырья. Учитывая это одним из приоритетных направлений развития местной сырьевой базы должно стать эффективное решение вопроса обеспечения сырьевыми компонентами металлургических производств, при оптимально сбалансированном импорте от сопредельных государств (РФ, РК, Китай).

Марганцевые руды также являются остродефицитным сырьем для экономики Узбекистана. В настоящее время промышленная добыча марганцевых руд для нужд черной металлургии практически не осуществляется. До настоящего времени они не разрабатываются по причине их низкого качества, отсутствия экономичной технологии обогащения и подготовки руд к металлургическому переделу. Периодические незначительные объемы добычи не оказывают влияния на покрытие потребности в марганцевых рудах для производства марганцевых ферросплавов. Вся потребность обеспечивается полностью за счет импорта.

Основным условием стабильного развития отрасли является расширение ресурсной базы, углубление переработки металлов, увеличение степени извлечения полезных компонентов из руд, а также переработка металлических отходов с учетом ускоренного внедрения энерго‑ и ресурсосберегающих технологий, освоения и продвижения на рынок новых видов продукции. При этом приоритетными направлениями развития отрасли являются:

В среднесрочной перспективе (2019−2025 гг.)

1. Снятие действующих ограничений на заготовку лома и отходов черныхи цветных металлов предприятиями имеющими (создающими) литейные мощности, углубление формирования рыночных отношений в обороте черных, цветных и драгоценных металлов.

2. Разработка и реализация экономических условий по стимулированию инвестиционной деятельности как в металлургии, так и в отраслях, потребляющих их, в целях увеличения спроса на продукцию металлургической отрасли.

3. Разработка собственных месторождений сырья для черной металлургии, обеспечение наиболее полной загрузки производственных мощностей, расширение ресурсной базы отрасли за счет использования лома и отходов черных металлов, в том числе путем расширения импортных поставок металлолома, а также ускорения обновления производственных фондов в других отраслях экономики.

4. Ускоренное внедрение энерго‑ и ресурсосберегающих технологий, снижение материальных затрат, повышение эффективности использования сырья, повышение ценовой конкурентоспособности продукции, освоение и продвижение на рынок новых видов продукции.

5. Организация технологической кооперации предприятий-производителей прецизионных сплавов (или создать (может либо?) единый центр компетенции, выполняющий функции по аккумулированию и укрупнению заказов потребителей).

6. Создание металлопрокатных производств на собственном металлургическом сырье с использованием редкоземельных металлов снизит зависимость машиностроительной отрасли от импорта.

7. Демонополизация производства и рынка черных, цветных и драгоценных металлов, развитие «малой металлургии» на базе малых и средних месторождений республики, комплекса мини-заводов на основе освоения малыхи средних месторождений и техногенных образований (отработка артельными методами), расширение объемов добычи редкоземельных металлов.

8. Разработка и освоения и внедрения трансфертных технологий высокоэффективных сквозных технологий производства низколегированных конструкционных сталей с максимальным баллом неметаллических включений не более 1 — 1,5, содержанием серы — не более 0,001% для изготовления труб, машиностроительных конструкций высшей категории качества ответственного назначения.

В долгосрочной перспективе (до 2030 г.)

9. Удовлетворение спроса внутреннего рынка на металлопродукцию с использованием наилучших доступных технологий, снижение импортной зависимости и повышение экспортного потенциала как предприятий металлургической отрасли, так и других отраслей экономики за счет обеспечения их конкурентоспособным металлопрокатом, цветными, редкоземельными и драгоценными металлами, позволяющими создать ликвидную и конкурентоспособную продукцию.

10. Расширение сырьевой базы отрасли путем углубления переработки цветных металлов, увеличения степени извлечения полезных компонентов из руды, а также переработки металлических отходов.

11. Изучение и внедрение трансфертных технологий по обогатительному оборудованию в модульном исполнении для переработки и обогащения руд небольших железорудных месторождений и месторождений цветных и драгоценных металлов, хвостов и техногенных образований горно-металлургических и энергетических предприятий (металлургические и энергетические шлаки, угольные отвалы), содержащих дефицитные металлы, в т.ч. редкоземельные.

12. Разработка новых и внедрение трансфертных технологий производства экономичных ферросплавов, лигатур и комплексных сплавов, выплавляемых из местного сырья, для обеспечения производства высококачественных низколегированных и легированных сталей, специальных сплавов свойств (сплавы ванадия, хрома, марганца, ниобия, бора, молибдена, РЗМ), включая азотированные сплавы, поиск новых систем легирования.

13. Создания нового поколения прогрессивных слоистых металлических материалов и сталей для изготовления эффективных, высоконадежных рабочих элементов, рамных, корпусных, кузовных конструкций, обеспечивающих повышение ресурса эксплуатации сельскохозяйственной техники — не менее чем в 2−3 раза, качественных характеристик обработки почвы, посевных и уборочных работ, урожайности, при снижении расхода топлива, металлоемкости на 15−20%, объема ремонтных работ — не менее чем на 30−40%.

14. Разработка составов и технологий производства сталей для подшипников качения повышенной эксплуатационной стойкости, разработка и освоение производства новых сплавов на основе применения редкоземельных металлов с высоким уровнем эксплуатационных характеристик для специальной техники, а также энерго‑ и ресурсосберегающей технологии их производства.

Цветная металлургия

Конкурентным преимуществом цветной металлургии является развитая сырьевая база по основным цветным (медь, цинк, молибден, вольфрам, металлы платиновой группы) и драгоценным металлам (золото, серебро), позволяющим минимизировать риски по поставкам сырья. Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (алюминий, хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.), что покрывается импортными поставками.

При этом, по оценке на период до 2030 года темпы роста спроса на цветные металлы оцениваются не менее чем в 3% в год.

В производстве меди и драгоценных металлов предусматривается расширение действующих и освоение новых месторождений, что позволит решить вопрос устойчивого обеспечения сырьем.

Раз говорится о дефиците отдельных видов руд, а также то, что будут расти спрос на 3% в год, а соответственно и цены, следует указать, что освоение новых месторождений будет проводиться преимущественно по дефицитным видам руд)

Поставки на внутренний рынок меди рафинированной и цинка металлического будут определяться, в первую очередь, темпами развития машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса и процессами импортозамещения в отраслях экономики, необходимостью сокращения сырьевого экспорта.

Производство продукции остается монопольным: производство меди рафинированной (АО «Алмалыкский ГМК»), сбор лома и отходов цветных металлов и их переработка (АО «Узвторцветмет»), монополизированы (АО «Алмалыкский ГМК», ГП «Навоийский ГМК», АО «Узвторцветмет»).

АО «Алмалыкский ГМК» на сырьевой базе рудных полей Кальмакир, Учкулач и Хандиза обеспечивает производство меди рафинированной, цинка и драгоценных металлов.

У ГП «Навоийский ГМК» основное производство (благородные металлы, урановый концентрат) базируется на запасах 59 месторождений драгоценных металлов, урана и нерудного сырья с общими запасами 2913,2 млн тонн, располагающихся на территориях Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Бухарской областей и Республики Каракалпакстан.

АО «Узвторцветмет» является монопольным заготовителем лома и отходов цветных металлов, а также легированных сталей, которые перерабатывается предприятием в продукцию, либо полуфабрикаты сырьевого направления. Это противоречит действующему Закону Республики Узбекистан «Об отходах» и является сдерживающим фактором в развитии производства фурнитурных изделий субъектами предпринимательства, а также иной продукции для производства которой принято использовать лом и отходы цветных металлов.

Не используются ресурсы свинцового сырья Учкулчского и Хандизинского месторождений и образующихся свинцовых шламов при обогащении меди и отходов в процессе производства цинка на АО «Алмалыкский ГМК». В этой связи целесообразно:

В среднесрочной перспективе (2019−2025 гг.)

1. На период до 2025 г. рассматривать вопрос строительства собственного производства свинца металлического мощностью 30 тыс. тонн в год на данном предприятии.

Это позволит обеспечить собственным сырьем производителей современных накопителей энергии для автомобильной промышленности и солнечных фотоэлектрических станций. В перспективе возможно развитие производства высокоэффективных накопителей энергии (аккумуляторов) с использованием редких и редкоземельных металлов (литий, кадмий, никель).

2. Создание горно-металлургического кластера на базе месторождения «Койташ» обеспечит сырьем производство инструментальных сталей, а также производство изделий специального назначения.

3. Проведение детального изучения системы разработки горной части, технологической и экономической оценки извлечения металлов, производства на базе сланцевой смолы нефтепродуктов, олефинов и тиофенов.

4. Проработка вопроса технико-экономической целесообразности промышленного освоения месторождения с созданием на базе месторождения Актау горно-химико-металлургического кластера по производству нефтехимической продукции, а также производству электрической энергии для обеспечения, как собственной потребности, так и отраслей экономики Северо-западной части Республики Узбекистан.

5. Изучение разработки и внедрение трансфертных технологий по обогатительному оборудованию в модульном исполнении для переработки и обогащения руд небольших железорудных месторождений и месторождений цветных и драгоценных металлов, хвостов и техногенных образований горно-металлургических и энергетических предприятий (металлургические и энергетические шлаки, угольные отвалы), содержащих дефицитные металлы, в т.ч. редкоземельные.

6. Внедрение трансфертных технологий производства оксидных соединений редкоземельных и редких металлов для керамических конденсаторов, резисторов и оптических волноводов для радиоэлектроники.

7. Внедрение трансфертных технологий производства сплавов водородонакопителей на основе редкоземельных металлов для источников тока нового поколения, материалов для производства химических источников тока сверхвысокой ёмкости для накопителей энергии ФЭС.

8. Разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий переработки руд цветных металлов с использованием современных аппаратов дробления и измельчения, флотационных машин (в том числе модульных установок для переработки и обогащения руд небольших месторождений и металлургических шлаков).

9. Разработка и внедрения комплексных технологий переработки техногенных отходов горно-обогатительных и металлургических производств, обеспечивающих высокий уровень извлечения ценных компонентов в высоколиквидные товарные продукты.

10. Разработка ресурсосберегающих и экологически чистых гидро‑ и пирометаллургических технологий извлечения в товарную продукцию всех компонентов природного и техногенного сырья цветных, редких и благородных металлов, включая использование технологического кислорода и постоянного тока в плавильных процессах, механоактивации, автоклавного и комбинированного выщелачивания.

В долгосрочной перспективе (до 2030 г.)

11. Привлечение иностранных инвестиций как в период геологоразведочных работ, так в период строительства и эксплуатации, на сырьевой базе перспективных площадей Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области реализация инвестиционного проекта по созданию производства меди с извлечением попутных драгоценных металлов.

Это позволит решить вопросы демонополизации производства меди, расширить возможности рынка.

12. Создание новых мощностей по производству цветных и драгоценных металлов на условиях государственно-частного партнерства на имеющихся месторождениях, восстановление и развитие производств тугоплавких, редких и редкоземельных металлов даст импульс становлению отечественных высокотехнологичных производств (радиотехнического, электротехнического, машиностроительного, приборостроения и др.) и позволит занять отрасли должное место на мировом рынке металла.