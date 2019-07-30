Киев, , 13:47 — REGNUM

Украина сможет закупать катарский газ через Трансбалканский газопровод, чтобы перекрыть негативное влияние от возможного прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Об этом 30 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Он напомнил, что Киев заинтересован выходе на украинский рынок нового поставщика газа, в частности Катара, что позволит «покрыть кризисные моменты, которые неизбежно наступят при прекращении транзита российского газа с 1 января».

«Если это случится, тогда на юге, в Одесской области будут большие проблемы со снабжением газа. Для этого мог бы быть полезен поток газа по Трансбалканскому газопроводу. У нас нет терминала для приема сжиженного газа. Что мы можем сделать? Мы можем договориться с Румынией об использовании Трансбалканского газопровода, если по нему не пойдет газ в сторону балканских стран, чтобы его использовать в реверсном режиме для поставки катарского газа из терминала в Греции. Но вопрос в цене. Этот газ будет дороже чем любой трубопроводный», — рассказал Марунич.

По его словам, политика Кремля несет риски для стабильной и рентабельной работы украинской газотранспортной системы (ГТС).

«Если взять полную проектную мощность «Северный поток-1, 2», ГТС Беларуси, «Ямал-Европа» и «Турецкого потока», то в принципе можно нивелировать транзитное значение Украины буквально до нуля. Но есть страны, в которые с разных точек зрения будет сложно поставлять газ, как та же Молдова или Словакия. Поэтому транзит через Украину сохранится в любом случае. Вопрос: какой он будет? Это очень важно. Если он будет 20 млрд. куб. м газа в год, то это просто ставит од вопрос необходимость функционирования газотранспортной системы как таковой. Её придется существенно урезать», — сказал Марунич.

Он призвал Киев пойти на уступки Кремлю и заключить транзитный договор на год.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава украинской компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина может покупать газ из Катара. Он сообщил, что впервые катарский газ доставлен на греческий LNG-терминал на судне класса Q-Flex, которое может перевозить более 210 тыс. м³ сжиженного газа.