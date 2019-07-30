Волгоград, , 13:44 — REGNUM

Сотрудники металлургического комбината и спасатели МЧС Волгограда отработали совместный план действий при ликвидации условной чрезвычайной ситуации. Учения проходили в цехе контрольных испытаний, где, по легенде, произошёл взрыв азота, аргона и гелия из баллона и системы газопровода, сообщили 30 июля в пресс-службе завода.

Специалисты заводской аварийно-спасательной службы остановили работу всего оборудования, вместе с сотрудниками МЧС эвакуировали рабочих, перекрыли подачу газа и электроэнергии и провели замеры воздуха. В листопрокатном цехе в это время пожарные «тушили» пламя в вентиляционной камере. По словам представителей региональной службы спасения, все участники пожарно-тактических учений с поставленными задачами справились.

На промышленном производстве проверили техническое состояние пожарного оборудования, исправность водных источников и собственного пожарного автомобиля. Подобные тренировки необходимы, так как с 1 апреля по 31 октября 2019 года в регионе введён пожароопасный период — Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне.