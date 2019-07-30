Москва, , 13:43 — REGNUM

В Москве выставлено на аукцион 62 тыс. квадратных метров на территории бывшего завода «ЗИЛ», сообщили 30 июля в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Аукцион определит инвестора, который после приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «Южнозаводское» сможет открыть на территории бывшего завода имени Лихачева многофункциональный объект площадью более 62 тысяч квадратных метров», — заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, стартовая цена лота составит 741,9 миллионов рублей. Победитель получит четыре объекта в шаговой доступности от станции МЦК «ЗИЛ» — два земельных участка площадью 3,2 га и два помещения, которые занимают порядка 2,6 тысяч квадратных метров.

Организатором торгов выступает ПАО «Завод имени И.А. Лихачёва». Они пройдут 12 сентября 2019 года.