Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM

Специалисты Северо-Западного пароходства завершили доставку оборудования по проекту строительства комплекса для производства, хранения и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, сообщает 30 июля пресс-служба предприятия.

Объект возводится компанией «Газпром» рядом с компрессорной станцией Портовая в Выборгском районе. После ввода в эксплуатацию в конце 2019 года комплекс обеспечит подачу газа в магистральный газопровод «Северный поток», а также бункеровку танкеров, работающих на СПГ.

Перевозки на строящийся комплекс выполнялись судами Северо-Западного пароходства с ноября 2017 года по июль 2019 г. Проектные грузы из европейских портов доставлялись на специализированный причал компрессорной станции и на причал порта Бронка Ломоносовского района судами типа «Аметист», «Нева Лидер» и «Русич». Всего за два года работы предприятие доставило оборудование весом около 9,5 тыс. тонн.

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