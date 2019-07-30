Ижевск, , 13:40 — REGNUM

Более 30 удмуртских предприятий могут войти в реестр потенциальных поставщиков продукции для госкорпорации Роскосмос. Вопросы развития сотрудничества обсудили главы республики и госкорпорации Александр Бречалов и Дмитрий Рогозин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

В частности, предприятия Удмуртии могут предложить «Роскосмосу» теплотехнику, лазерную сварку, беспилотники и другие виды оборудования.

Также Бречалов пригласил Рогозина на мероприятия, которые состоятся в рамках Форума оружейников в Ижевске.

Как сообщало ИА REGNUM, Форум оружейников станет центральным мероприятием в рамках празднования юбилея конструктора Михаила Калашникова и Дня оружейника. В рамках встречи, которая состоялась 14 января, Бречалов пригласил на празднования президента РФ Владимира Путина.