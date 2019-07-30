Москва, , 13:30 — REGNUM

Предприятия IT-отрасли Москвы по итогам шести месяцев 2019 года показали рост, сообщили 30 июля в пресс-службе департамента финансов столицы.

Объём поступлений с января по июнь составил 62,7 млрд рублей, что на 12,4% больше показателей аналогичного периода 2018 года.

«IT-индустрия становится системообразующей отраслью, оказывающей большое влияние на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, образования, здравоохранения, рынка труда и другие сегменты городского хозяйства», — заявила глава департамента Елена Зяббарова.

По её словам, московским правительством ведётся «системная работа по созданию условий для цифровой трансформации мегаполиса».