Симферополь, , 13:30 — REGNUM

Жители Крыма смогут экономить почти 35 тысяч рублей при подключении дома к газовыми сетям после внедрения регуляторных контрактов. Об этом 30 июля на заседании Совмина Крыма сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

«Регуляторный контракт и строительство газопроводов с отводами на земельные участки, дадут возможность не взимать плату за технологическое присоединение. Несмотря на то, что этот контракт у нас войдёт в силу с 2020 года, мы уже сегодня проектируем газопроводы с учётом отводов на земельные участки. Таким образом, жители по вновь построенным газопроводам не оплачивают «Крымгазсетям» 34 917 рублей», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, затраты крымчан на подключение к газовым сетям на сегодняшний день составляют около 130 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость технологического подключения ГУП «Крымгазсети» — 34 917 рублей, покупка отечественного оборудования — 42 138 рублей, проектирование сети газопотребления — 14 844 рубля и стоимость самих работ по строительству внутренних газопроводов — 36 734 рублей.