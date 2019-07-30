Бразилиа, , 13:40 — REGNUM

Новый прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по странам Латинской Америки на 2019 год оказался более пессимистичным, чем его апрельская версия. Об этом сообщает IMF Blog.

Ожидается, что реальный ВВП в странах Латинской Америки и Карибского бассейна вырастет на 0,6% в 2019 году, что является самым худшим показателем с 2016 года.

При этом, как отмечается, прогноз на 2020 год в этих странах не изменился. Эксперты МВФ надеются на заметное ускорение экономического роста в Бразилии после принятия пенсионной реформы об увеличении возраста выхода на пенсию — 65 лет для мужчин и 62 года для женщин. Кроме того, в МВФ прогнозируют рост аргентинской экономики и ускорение темпов роста в Мексике.

Самые мрачные прогнозы касаются Венесуэлы, где «экономический и гуманитарный кризис продолжают усугубляться». Падение венесуэльской экономики, по нынешнему прогнозу МВФ, составит 35% в 2019 году.

Напомним, в апреле 2019 года, по прогнозу МВФ, падение экономики Венесуэлы должно было составить 25%. В целом же в МВФ прогнозировали в апреле рост экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна в 2019 году на 2,4%.

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