Нижний Новгород, , 13:28 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года, организации агро-промышленного комплекса Нижегородской области получили средства господдержки на сумму 2.2 млрд рублей. Основная часть средств — 1,4 млрд рублей — получена из областного бюджета, 0,8 млрд рублей — из федерального, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе региона.

В частности, субсидии направлены на развитие растениеводства и мелиорации, на поддержку элитного семеноводства, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и развитие племенного животноводства и на ряд других отраслей сельского хозяйства, включая строительство новых ферм и помещений для крупного рогатого скота. Всего до конца года сельхозпроизводители получат 4,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году планируется увеличить сумму поддержки животноводства из нижегородского областного бюджета на 344,9 млн рублей, или на 33% по сравнению с 2018 годом. Таким образом, всего по этому направлению будет выделено 1,4 млрд рублей.

Кроме того, на 30% увеличили объём поддержки на техническое переоснащение сельского хозяйства.