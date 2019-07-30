Сеул, , 13:27 — REGNUM

В мае 2019 года в Южной Корее снова зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1981 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Согласно опубликованным данным, в мае текущего года в стране появились на свет 25 300 младенцев, что на 9,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 5,8.

Известно, что уровень рождаемости в стране продолжает падать на протяжении 38 месяцев подряд с апреля 2016 года.

В период с января по май текущего года в стране появилось на свет 134 500 младенцев, что на 7600 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты предполагают, что к концу года общее число новорожденных в стане составит около 309 тыс. человек.

В мае 2019 года в Южной Корее было зафиксировано 24 700 смертей, что на 2,7% больше по сравнению с маем 2018 года.

Количество браков составило 23 100, что на 7,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество разводов увеличилось на 2,1%, до 9900 случаев, что является самым высоким показателем с 2013 года.