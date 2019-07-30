Чита, , 13:22 — REGNUM

Компания Sudima (Сингапур) совместно с индийским партнером KGK планирует построить лесоперерабатывающий комплекс в Приморье и Забайкалье, сообщает 30 июля пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Изначально новое производство планировали создать в Приморье, но по причине возможной нехватки древесины для столь крупного проекта, он разбит на две части», — пояснил генеральный директор агентства Леонид Петухов.

Он добавил, что АНО АПИ планирует сопровождать проект от начальной точки до запуска производства, и в настоящее время помогает инвестору в выборе участка. Отмечается также, что объём инвестиций в проект составит до $200 млн.

Sudima International Pte Ltd. основана в 1994 году в Сингапуре. Основные направления работы компании — заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции.

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