Симферополь, , 13:18 — REGNUM

Усреднённые затраты крымчан на подключение к газовым сетям составляют около 130 тысяч рублей. Об этом 30 июля на заседании Совмина Крыма заявил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

«Сюда входит стоимость технологического подключения ГУП «Крымгазсети» — 34 917 рублей, покупка отечественного оборудования — 42 138 рублей, проектирование сети газопотребления — 14 844 рубля и стоимость самих работ по строительству внутренних газопроводов — 36 734 рублей», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, после корректировки федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, бюджет которой увеличили примерно на 50 миллиардов рублей, был учтён больший объём мероприятий по газификации полуострова и реставрации его культурного наследия.

Об этом: Крыму дадут около 50 миллиардов рублей на федеральную целевую программу