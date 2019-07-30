Казань, , 13:12 — REGNUM

Татария заинтересована в развитии торговых отношений с Индонезией. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин на встрече с губернатором особого округа Джокьякарта Индонезии Султаном Хаменгкубувоно, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По его словам, республика готова расширять и номенклатуру поставляемых товаров, и увеличивать торговый оборот.

«По итогам 2018 года двусторонний внешнеторговый оборот составил $46,2 млн», — отметил Нигматуллин.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2019 года делегация Индонезии посетила XI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В рамках саммита прошёл двусторонний бизнес-форум Татарии и Индонезии. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества в сфере «халяльной экономики», а также возможности инвестиций в особые экономические зоны республики.