Ярославль, , 13:09 — REGNUM

Федеральное правительство изменило предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Ярославской области на 2020−2022 годы, повысив это показать в 2022 году на 2 процента — с 71 до 73. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Предельный уровень софинансирования ежегодно утверждается правительством России в целях обеспечения стабильности и предсказуемости механизма предоставления целевых межбюджетных трансфертов. Основанием для определения этого показателя становится расчётный уровень бюджетной обеспеченности регионов.

Согласно опубликованного на сайте правительства документа, предельный уровень софинансирования для Ярославской области в 2020 и 2021 годах установлен на уровне 71%, а в 2022 году — 73%. Иными словами объём финансовой помощи Ярославской области планируется увеличить.

Надо отметить, что фактически поддержка федерального бюджета может быть даже больше установленного предельного уровня софинансирования. Однако только в случае реализации в субъекте Федерации по решению Президента России или председателя правительства мероприятий, имеющих общегосударственное значение, а также при предоставлении субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности.