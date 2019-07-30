Казань, , 13:03 — REGNUM

Татария до 2021 года получит на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом заявил глава регионального минздрава Марат Садыков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По его словам, федеральный бюджет финансирует программу на 72%. Также проект финансируется из средств фонда ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария участвует в реализации 49 федеральных проектов. В рамках реализации 43 региональных программ республика подписала 37 соглашений на предоставление средств из федерального бюджета. На нацпроекты республика выделит 52,1 млрд рублей в течение двух лет, из которых 34,1 млрд рублей будет получено из федерального бюджета.

На реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» Татария выделит 7,4 млрд рублей дополнительно.