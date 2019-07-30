Пекин, , 13:04 — REGNUM

Представители южнокорейской компании TTC Defence подписали эксклюзивный контракт с представителями китайской компании Guangcai Group. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подписание документа состоялось в Пекине.

TTC Defence — компания по разработке элементов защитыи систем безопасности (от системы анти-дрон до полицейских жилетов и роботов-сапёров), основанная в сентябре 2017 года.

Guangcai Group — инвестиционная компания, вкладывающая средства как внутри страны, так и за ее пределами в компании, работающие в сфере науки и техники.

«Мы надеемся, что после подписания данного контракта сможем представить свою продукцию не только на рынке нашей страны, но и на рынке Китая», — сообщили представители компании.