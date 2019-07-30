Железногорск, Красноярский край, , 13:02 — REGNUM

Специалисты Горно-химического комбината (ГХК) внедряют каракури для повышения производительности труда в четвертом цехе изотопно-химического завода, сообщает 30 июля пресс-служба предприятия.

Каракури — это механическое устройство для увеличения производительности, сокращения ручного труда и механизации всего трудоёмкого. Инструмент оптимизации производственной площадки, принцип работы которой основан на простых механизмах и законах физики.

Одним из таких устройств, пояснили не предприятия, стала тележка для межоперационной транспортировки крупногабаритных заготовок, из которых изготавливаются ампулы хранения отработавшего ядерного топлива. Другим — устройство, изготовленное на основе простой лебёдки с захватами. Оно предназначено для перемещения и точного позиционирования крупных листов металла при работе на установке плазменной резки заготовительного участка. Третье устройство каракури упрощает работу на сварочном посту участка по изготовлению нестандартизированного оборудования.

Отмечается, что внедрение каракури идёт и в других подразделениях предприятия, работники которых прошли обучение на курсе «Развитие инженерного мышления каракури». Мероприятия проводятся в рамках выполнения производственной системы Росатома.

Горно-химический комбинат — Федеральная ядерная организация, Федеральное государственное унитарное предприятие, (ФЯО ФГУП «ГХК»), предприятие Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», дивизион ЗСЖЦ. Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ФЯО ФГУП «ГХК» является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

Читайте также: На ГХК подвели итоги изобретательской и рационализаторской работы