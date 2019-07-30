Москва, , 13:04 — REGNUM

Нищета почти 15% российского населения тянет вниз уровень потребительского спроса, что закономерно оборачивается проблемами для экономики РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что доходами ниже установленного в России прожиточного минимума в I квартале 2019 года располагали 20,9 млн человек, или 14,3% населения страны.

«В данном случае речь, скорее всего, идёт о семьях, — сказал Комолов. — Вряд ли можно себе представить семью, в которой работающий гражданин живёт хорошо, пенсионер похуже, а ребенок нищий. Такие семьи встречаются очень редко. Обычно вся семья либо богатая, либо бедная. Поэтому можно сделать вывод, что в России примерно каждая шестая-седьмая семья живёт на доходы ниже прожиточного минимума. Для такой богатой страны, как Россия, просто скандально, преступно и стыдно иметь такое количество нищих людей».

При этом экономист подчеркнул, что если в России почти 15% населения являются полностью нищими, то, соответственно, всё это сильно тянет вниз потребительский спрос.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост бедности в стране Росстат объясняет «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен» — прожиточный минимум за год увеличился на 7,2% (в I квартале 2018 года он составлял 10 038 рублей), а потребительские цены за этот период выросли в среднем на 5,2%.

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