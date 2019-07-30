Додома, , 13:04 — REGNUM

Чтобы облегчить положение жителей Танзании с низким уровнем дохода и образовательных институтов, правительство страны приняло решение о снижении стоимости электричества. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление министра энергетики Танзании Медарда Калемани.

На официальном открытии старшей школы в городе Миюджи министр заявил, что правительство снизит стоимость электроэнергии сразу же после того, как завершится строительство ГЭС на реке Руфиджи. За счет новых мощностей электросети тарифы будут снижены для всех жителей страны, сказал Калемани.

Он отметил, что стоимость будет такой, что даже самые бедные слои населения смогут позволить себе подключение к электросети и ежемесячные выплаты по тарифу.

«В Настоящее время среди стран Восточной Африки Танзания держит самую низкую стоимость электричества, однако мы намерены продолжить снижать стоимость», — заявил Калемани.