Нижний Новгород, , 12:53 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил ещё один банкротный иск к фигуранту одного из громких антимонопольных дел, связанных с закупкой медицинских изделий и оборудования — ООО «Дженерал Медикал Системс». Истцом выступает то же физлицо, которое пыталось обанкротить компанию в апреле, но иск ему был возвращён. Новые претензии к компании суд начнёт рассматривать 18 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий Вадима Данилова составляет 1 833 838,8 рубля. Подробности претензий неизвестны. Предыдущий иск Данилова был возвращён ему из-за недочётов — он не выполнил требование о порядке уведомления о подаче иска. По данным ЕГРЮЛ, ответчик на сегодня находится в стадии ликвидации, данное решение владельцем было принято уже после антимонопольного скандала — в марте 2019 года.

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Напомним, зимой 2019 года компания была фигурантом антимонопольного дела о картельного сговоре при государственной закупке медицинского оборудования. Компанию, которая была создана осенью 2009 года физлицом, признали участником картеля, обжаловать решение УФАС по региону до конца она не стала, хотя такую попытку сделала. Компания совместно с ООО «Медицина и Диагностика» участвовала в 19 госзакупках на сумму 100 млн рублей — «по апробированной схеме», при которой снижение от начальной цены было незначительным. Второй фигурант дела решение УФАС всё ещё обжалует — судебное заседание назначено на 18 сентября.