Далматово, Курганская область, , 13:00 — REGNUM

В Курганской области благодаря федеральной государственной системе «Меркурий» на одном из мясоперерабатывающих цехов Далматовского района обнаружилось «воскрешение» коров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

Специалисты Россельхознадзора вышли на мясоперерабатывающее предприятие для выявления нарушений в работе в информационной системе «Меркурий», а также для обнаружения «серых схем» при обороте животноводческой продукции.

И обнаружили в одном из убойных пунктов Далматовского района значительное превышение объемов выпускаемой продукции над количеством животных поступающих на убой.

В ходе детального разбирательства установлены нарушения, допущенные государственным ветеринарным врачом при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) и создании транзакций в системе «Меркурий. В результате чего выход мяса от одной головы составлял удвоенную величину.

Кроме того, установлено оформление документов на животное, направляемое из цеха изготовления мясных продуктов в убойный пункт, то есть убитую корову вновь отправляли на убой, как живую.

Сейчас выясняется, сделано это было из корыстных побуждений или по недосмотру. В отношении лица, занимавшегося оформлением документов, возбуждено дело об административном правонарушении.